Aiea | “A Zaporizhzhia si avvicina il disastro nucleare”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Kiev, 15 aprile 2024 – "Ci stiamondo pericolosamente a un incidente" alla centrale ucraina di, ha avvertito il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () Rafael Grossi, denunciando i recenti attacchi sull'impianto controllato dalle forze russe. Il sito di, occupato dal marzo 2022 dalla Russia nel sud dell'Ucraina, ha subìto una serie di attacchi di droni a partire dal 7 aprile, con Mosca e Kiev che si incolpano reciprocamente. "Questi attacchi sconsiderati", i primi a colpire direttamente la più grande centraled'Europa dal novembre 2022, "devono cessare immediatamente", ha affermato Rafael Grossi durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu dedicata a questo tema. "Anche se fortunatamente questa ...

