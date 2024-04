Aggressione a Città Studi | uno degli accoltellati | “Non faceva che dire alla ragazza ‘ti uccido’ L’abbiamo bloccato in quattro”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) La donna piangeva, si stringeva a sé stessa, mentre lui le urlava: “Ti uccido, ti uccido, ti uccido”. È questo il racconto della ferocea danni di una giovane ventiduenne italiana da parte del suo ex compagno, anche lui di 22 anni, avvenuta lunedì pomeriggio vicino al pronto soccorso della Clinicadi Milano. A descrivere la scena è una dellecoraggiose persone che hannoil giovane e salvato la, un italiano di 74 anni che si trovava in sala d’aspetto quando è intervenuto. Nel tentativo di fermare il violento, sia lui che altri due uomini intervenuti – un infermiere e un addetto alle pulizie – sono rimasti feriti. Il settantaquattrenne è stato medicato e dimesso nel tardo pomeriggio, mentre gli altri due sono ancora ricoverati in ...