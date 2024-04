Aggredisce l' ex compagna in ospedale a Milano | tre feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un giovane incensurato di 22 anni è stato bloccato nella clinica Città Studi, a, dopo aver aggredito la sua exnella struttura sanitaria. L'uomo ha ferito con un coltello due dipendenti dell'e un cittadino intervenuti per difenderla. Nessuno deiè grave. L'uomo si trova ora in caserma dai Carabinieri. Secondo le prime informazioni, la lite tra i due sarebbe scoppiata prima verbalmente, e quando la donna si è rifugiata in un ufficio della clinica l'uomo ha cercato di seguirla, in modo aggressivo. A difesa della donna sarebbero intervenuti due dipendenti dell'e un altro cittadino, e a quel punto l'uomo avrebbe estratto un coltello ferendo i due con fendenti di striscio, e il terzo lievemente alle mani. Tutti sono stati portati in condizioni non gravi nel pronto ...