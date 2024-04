Affitti brevi | cresce la domanda di residenze di lusso nel primo trimestre 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nella richiesta di case vacanze disale del 20% rispetto al periodo equivalente dell'anno precedente. Oltre ai tradizionali americani e nordici, con l'assenza di russi e ucraini a causa della guerra, avanzano i turisti asiatici, dai coreani agli indiani ai cinesi. Per esperienze particolari, a partire dal food and wine e mete come Roma, Firenze e la Toscana, Venezia e Sardegna, i viaggiatori luxury spendono il 10% in più dell'anno scorso, fino a oltre 2.000 euro al giorno, ma la scelta è più attenta e viene chiesta flessibilità nella durata del soggiorno e nei servizi. E' quanto emerge da uno studio condotto sulledigestite da Halldis, “storica” società italiana di property management attiva in Italia sin dal 1986, nel settore degli ...