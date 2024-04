Affitti a Padova | qual è la situazione oggi?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Aad aprile 2024 un appartamento in affitto costa in media 12 euro al mq, un record. A titolo di confronto il prezzo medio dell’affitto a Genova è di 8,74 euro al mq, mentre a Torino è di 10,71 euro al metro quadro. Nella città veneta l’onda dei rialzi dei prezzi dell’affitto è stata un piccolo tsunami, che si abbattuto sulla cittadina all’indomani della pandemia. Da marzo 2020 il prezzo medio per tutti i tipi di locazione è cresciuto del 17%, mentre il costo medio di una stanza per studenti universitari è aumentato del 49%. Per questo anche gli studenti di, come quelli di Bologna e Milano, hanno montato tende fuori dall’università in segno di protesta e per richiamare l’attenzione sul problema del costo dell’affitto. Dopo gli studenti, è stato il turno della polizia. A, denuncia la Federazione Sindacale di Polizia ...