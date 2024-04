“Affari tuoi” | partita perfetta per Flavio dal Veneto | colpo di scena sul finale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 aprile 2024) News Tv. “” ieri. Nella puntata di ieri del noto programma televisivo condotto da Amadeus ha partecipatodal. La suaè stata a dir poco. Il concorrente è arrivato allo sprintcon la maggior parte dei pacchi rossi. Alla fine, però, c’è stato un vero e propriodi. (Continua…) Leggi anche: “”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “”, dramma in diretta tv: Amadeus costretto ad intervenire “”, cos’è successo nella puntata di ieri Ieri sera, domenica 14 aprile 2024, è andata in onda una nuova puntata ...