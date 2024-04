Affari di alta moda Cieffe raddoppia il suo fatturato grazie alle maison

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) INNOVAZIONE, QUALITÀ e ricerca. Sono questi i punti cardine dell’attività di, che negli anni si è affermata come un partner strategico dei principali brand mondiali del lusso (che rimangono rigorosamente top secret) nel percorso che va dalla realizzazione del capo di campionario alla sua produzione in serie.(Soncino, Cremona) ha chiuso il 2023 con risultati record che vedono ilattestarsi a 53 milioni di euro (+32% sul 2022) e l’Ebitda a oltre il 14% (+80% rispetto al 2022). Risultati che confermano il trend costante di crescita a doppia cifra degli ultimi anni e che vedono il raddoppio deldella gestione caratteristica dal 2021. "Chiudiamo un 2023 in grande crescita, che ci ha visti superare le previsioni iniziali – spiega Marco Panzeri (nella foto sotto), ceo di ...