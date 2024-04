“Adesso parlo io” L’addio di Amadeus alla Rai | le prime parole del conduttore finalmente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) “io”. AddioRai di, ledel. Sono ore di grande apprensione queste a Viale Mazzini, dove la perdita, lavorativa, del presentatore siculo, reduce di grandissimi anni di share positivo, sembra ormai certa., secondo i soliti beninformati (o meglio qualche gola profonda di Viale Mazzini probabilmente), sta per lasciare lo storico ovile per passare al Nove, di proprietà di Discovery. >>, arriva il comunicato Rai dopo le ultime pesanti indiscrezioni Qui avrà, si immagina, una libertà che invece in Rai non aveva più. Ma cosa ha dettoin quello che di fatto è il primo commento a questo periodo così ansiogeno per tutti? Nel frattempo, riguardo ...