Addio Us Pistoiese Fatale la seconda rinuncia Gli arancioni scompaiono

(Di lunedì 15 aprile 2024) Domenica 14 aprile 2024 alle 15.45 laè scomparsa dalla mappa del calcio. Gli, dopo il forfait con il Fanfulla, per lavolta non si sono presentati in campo per disputare la partita contro il San Giuliano City e da regolamento saranno esclusi dal campionato di serie D. Un’esclusione che comporta l’azzeramento di tutte le partite giocate dagli orange: in pratica sarà come se lanon fosse mai esistita e di conseguenza verrà stilata una nuova classifica del girone togliendo tutti i punti che le varie squadre avevano maturato con la. Uno scossone che comporterà vantaggi e svantaggi come accade in questi casi. Ma non solo: l’esclusione, in virtù dell’articolo 16 delle norme federali, porterà alla decadenza della società e alla revoca dell’affiliazione. ...