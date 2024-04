Addio Paola Ambrosio | una vita tra politica e giustizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di, illustre giurista e figuradi spicco, avvenuta il 14 aprile 2024 presso la sua residenza, accudita con amore dalla sua famiglia.è nata a Napoli il 1° ottobre 1949 e ha lasciato un segno indelebile nel panorama giuridico e politico italiano. Dopo una brillante carriera universitaria culminata con la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli con il massimo dei voti,ha intrapreso un percorso di eccellenza nella magistratura, distinguendosi per il suo coraggio e la determinazione nella lotta alla criminalità. La sua giovane età non ha impedito il suo successo, e ha vinto un concorso in magistratura, ...