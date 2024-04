(Di lunedì 15 aprile 2024)- È venuto a mancare oggi, all'età di 82 anni, il, stimato ginecologo e ex primario dell'ospedale di. Ancora attivo fino a pochi anni fa nel suo studio privato in via Ragazzi del '99, nei pressi di Piazza San Francesco, ilha lasciato un segno indelebile'assistenza alle neomamme e nel contributo alla nascita di molte generazioni di pescaresi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozionecittadino e tra i suoi colleghi, che lo stimavano profondamente. Numerose persone stanno rendendo omaggio alpresso la casa funeraria Caporale, dove è stata esposta la salma. "La ...

Addio a Marco Petrini , meglio conosciuto come Dottor Pet. Il veterinario social , famoso per i suoi video sugli animali, è morto a soli 37 anni domenica 24 marzo 2024 al Policlinico Umberto I di ... (news.robadadonne)

Addio al Dottor Carlo Catena: Lutto nell'Ambiente Medico di Pescara - Cronaca Pescara - 15/04/2024 19:39 - È venuto a mancare oggi, all'età di 82 anni, il Dottor Carlo Catena, stimato ginecologo e ex primario dell'ospedale di Pescara. Ancora attivo ...abruzzo24ore.tv

Doctor Who 15, colpo di scena: Millie Gibson resta e il Dottore avrà due compagne - Diversamente da quanto trapelato in precedenza, Varada Sethu non rimpiazzerà Millie Gibson nella quindicesima stagione di Doctor Who ma la affiancherà: ecco le ultime novità.comingsoon

Affari tuoi, per Amadeus è "una partita pazzesca” ma Flavio la rovina sul gong: “Non mi butto nelle fiamme” - Il concorrente del Veneto ha accettato 65mila euro ma nel pacco aveva un maxi-premio: ecco cosa è successo nella puntata di domenica 14 aprile 2024.libero