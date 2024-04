Addio a Mario e Vincenzo Due comunità nel dolore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024) CAMUGNANO (Bologna) Una bimba che non conoscerà mai il suo papà. Cinque nipotini che potranno appena ricordare il sorriso del loro nonno. Domani, le campane suoneranno a morto a Sinagra e San Marzano di San Giuseppe. Per un attimo, la vita in questi piccoli centri del Messinese e nel Tarantino si fermerà, per l’ultimoFranchina ePisani. Il più giovane e il più anziano tra le vittime di Suviana verranno salutati nello stesso giorno, a una settimana esatta dalla strage che ha devastato la centrale dell’Enel di Bargi, dove stavano lavorando. Pisani, ex dipendente del colosso energetico italiano, era titolare della Engineering Automation di Mele (Genova), la ditta esterna per cui lavoravano Franchina e l’altra vittima, Pavel Tanase, 45 anni, di Settimo Torinese. L’esplosione, il fuoco, il crollo e poi l’acqua li ...