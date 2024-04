Acquistati due porti in Adriatico ed Egeo

(Di lunedì 15 aprile 2024) PRIMA IGOUMENITSA, poi Heraklion: prosegue a gonfie vele il percorso di integrazione verticale in Grecia, avviato dal gruppo Grimaldi. È stato sottoscritto a fine 2023, infatti, l’accordo di compravendita che ha sancito ufficialmente la cessione e il trasferimento di una quota di maggioranza del capitale dell’autorità portuale di Heraklion alla holding Heraklion Port Sa, consorzio costituito da Grimaldi Euromed Spa e Minoan Lines Sa, entrambe società del gruppo Grimaldi. A fronte di un investimento complessivo di 80 milioni di euro, il gruppo partenopeo ha acquisito il 67% del capitale della società che gestisce il porto più grande e trafficato dell’isola di Creta; si è conclusa così la relativa gara bandita dal fondo Hradf (acronimo di ‘Hellenic republic asset development fund’), che organizza la gestione e la privatizzazione dei beni pubblici in Grecia. L’importante investimento ...

