Acciarri sceglie ancora Il Bisonte | Qui mi hanno aiutato a crescere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) La conferma era nell’aria, ora è arrivata in forma ufficiale da parte della società. Nausica, 20 anni il prossimo 25 settembre, indosserà la maglia de IlFirenze anche la prossima stagione. Prosegue così, con soddisfazione reciproca, quel rapporto di fiducia sbocciato nel settore giovanile del club e che dura ormai dalla stagione 2020-2021 quando la centrale di San Benedetto del Tronto, allora poco più che sedicenne, esordì il A/1 in una partita contro il Brescia nel corso della quale realizzò 7 punti. Nei due anni successivi, per farsi esperienza, fu mandata in prestito al Club Italia in A/2 diventando un punto fermo delle Nazionali giovanili con le quali conquistò un argento ai Mondiali under 18 e un oro agli Europei under 19. Nella passata stagione ha fatto rientro a Ilguadagnandosi sempre più spazio. ...