Aborto | la destra all’attacco della legge 194 Le opposizioni | “Offesa ai diritti della donna”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le Regioni organizzano i consultori e “possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a caricofinanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. Un emendamento al Pnrr approvato in Commissione Bilancio alla Camera e attraverso il quale il centrosta tentando di portare i movimenti pro life all’interno delle strutture sanitarie dove vengono fatti la gran parte dei certificati per l’Ivg, l’interruzione volontaria di gravidanza. Un testo che non è piaciuto al Movimento Cinque Stelle, che si è subito scagliato contro il governo, seguito dal Pd. Alle Regioni viene offerta la possibilità di coinvolgere associazioni che potrebbero tentare, visto il loro orientamento, di dissuadere le donne che vogliono intraprendere il percorso ...