Aborto | Corrado Pd | ‘ennesimo attacco a libertà delle donne’

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Mentre si attua il piano vergognoso di trasformare il servizio pubblico in TeleMeloni e si aggredisce ladi stampa, mentre si sovvenziona un?industria novecentesca, addirittura negando la crisi climatica? Non poteva mancare l?ennesimoalladonne!?. Lo scrive su twitter Annalisadella segreteria del Partito Democratico. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Mentre si attua il piano vergognoso di trasformare il servizio pubblico in TeleMeloni e si aggredisce la libertà di stampa, mentre si sovvenziona un'industria ... (liberoquotidiano)

Aborto, FdI: sì a presenza "Pro Vita" nei consultori. Opposizioni all'attacco - Le Regioni, nell'organizzare i servizi dei consultori, possono "avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbi ...tg.la7

Corrado Augias, la sua rivincita con la Torre di Babele: “In Rai chi può, si guarda attorno e se ne va” - L’arrivo a La7 con un programma culturale in prima serata. «Un successo inaspettato», dice in conduttore. E annuncia una biografia, sua e del Paese: «Mi è cambiato davanti in questi quasi 90 anni» ...msn