Aacetone in gravidanza | quali sono i rischi e le conseguenze

(Di lunedì 15 aprile 2024) Per parlare dell’acetone ine dei possibilidell’esposizione a questa sostanza delle gravide è opportuno distinguere dall’acetone vero e proprio (una condizione comune nei bambini ma non considerata propriamente una malattia) e la chetosi, ovvero l’aumento dei livelli di chetoni nel sangue e nelle urine. Cos’è l’acetone? Per svolgere le sue funzioni il corpo umano ha bisogno di energia che il nostro organismo preleva essenzialmente dagli zuccheri. Quando questi nonpiù disponibili, come spiegato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, l’organismo passa a bruciare i grassi producendo i cosiddetti corpi chetonici. Tra questi, insieme all’aceto acetato e al betaidrossibutirrato, c’è anche l’acetone. Questi si accumulano nel sangue e vengono smaltiti o tramite le urine o attraverso i polmoni ed è questa la ...