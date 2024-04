A1 Chiusa stanotte stazione di Magliano Sabina

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce e attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 aprile, saràladi, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare ladi Orte. (Com/Red/ Dire)

Il bodyguard di Messi scatta come un pazzo, va in campo con la palla in gioco: ha visto la minaccia - L'ormai mitica guardia del corpo di Leo Messi, Yassine Cheuko, ha ancora una volta messo in mostra i suoi tempi di reazione mostruosi, assieme a una velocità ...fanpage

Perché l’Iran attacca Israele dopo il bombardamento dell’ambasciata a Damasco. Per Teheran “questione Chiusa” - “La questione può considerarsi Chiusa così”, ha detto la rappresentanza iraniana all’Onu dopo l’attacco di stanotte. “Ma se il regime israeliano commetterà un nuovo errore, la risposta sarà considerev ...ilfattoquotidiano

Grossa perdita d’acqua in via di Bravetta: strada Chiusa e case senza acqua - Perdita idrica questa notte in via di Bravetta: intervenuti sul posto i tecnici Acea e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso il tratto interessato ...fanpage