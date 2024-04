A Urgnano l’organo Serassi fa sentire di nuovo la sua voce | ed è subito folla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024). Quello di venerdì scorso (12 aprile, ndr) anon è stato un concerto d’inaugurazione qualsiasi. E la gente è accorsa a frotte, tanto da riempire la non piccola navata della chiesa parrocchiale. Ad esibirsi, sul grande organo realizzato nel 1798 da Giuseppe II, c’era Roberto Olzer, un musicista eclettico, già noto alle nostre latitudini e capace di passare con estrema nonchalance da repertori classici ad altri più marcatamente jazzistici. E con il “Primo Libro di Canzoni per sognare”, vera e propria immersione in una significativa scelta di canzoni del Novecento debitamente arrangiate ed elaborate organisticamente, la nuova rassegna “Tra cielo e terra”, promossa dalla parrocchia, non poteva avere avvio migliore. BergamoNews è media partner della manifestazione, che proseguirà per altri due venerdì ...