A Urgnano concerto dell’organista Manuel Tomadin e del jazzista Federico Calcagno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024). Sarà, uno degli organisti italiani più premiati in concorsi della sua generazione, il protagonista delin programma venerdì 19 aprile (ore 20.45) nella Chiesa parrocchiale di(Bg), secondo appuntamento della nuova rassegna musicale “Tra cielo e terra”, nata per valorizzare il grande organo costruito da Giuseppe Serassi II nel 1798. Si tratta di un poderoso strumento a due tastiere, dalle caratteristiche inedite per l’epoca in cui fu realizzato, collocato in cantoria. In una posizione sospesa, dunque, a metà strada tra il cielo e la terra, quasi a voler figurare il raccordo tangibile, reale, tra la dimensione divina e quella terrena. Come scriveLorenzani: «Giuseppe Serassi aveva ben presente che l’organo diera ...