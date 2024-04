A un passo dal precipizio Feltri e l' imbecillità generale che scatena la guerra globale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Sono molto preoccupato”. Inizia così La stanza di Vittorio, la rubrica con cui il direttore editoriale de Il Giornale risponde ai suoi lettori. Il giornalista in particolare si sofferma sui rischi di una: “Progrediamo allegramente verso il conflitto mondiale che cancellerebbe in un baleno non soltanto l'ecosistema che dichiariamo di volere salvaguardare ma anche il pianeta e la civiltà. Stiamo assistendo ad una escalation di. I grandi del mondo e anche i piccoli stanno giocando a chi ce l'ha più grosso. Peccato che in gioco sia la nostra pellaccia, non la loro. Attenzione. Qui non si scherza con il fuoco. Peggio, si scherza con armi nucleari. E siamo arrivati a questo punto pure velocemente, quasi senza rendercene conto, un punto che ieri ci sembrava ...