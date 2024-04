A rischio oltre 100 posti letto Biancani | Cittadella della salute ancora senza sede alternativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024) La ’mentale’ di Muraglia èin cerca di una. Presto verrà abbattuta per fare il nuovo ospedale ma non si sadove traslocare i malati. Lo denuncia il consigliere regionale Andrea: "Il 28 febbraio è scaduto il secondo avviso pubblico per cercare spazi idonei e in risposta alla mia interrogazione, la Regione, si è limitata a dire che sonoin corso le verifiche di mercato per trovare spazi e gestori dei servizi. Il trasferimento riguarderà: la Rsa “Tomasello”, da 27, le due comunità protette maschile e femminile, da 20ciascuna, la Struttura Residenziale ...