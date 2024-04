A Milano una campagna per sensibilizzare i giovani a votare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 aprile 2024)– In vista delle elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno il Comune di, insieme all’Ufficio del Parlamento europeo ae all’Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi, promuove e coordina unadi sensibilizzazione per sottolineare l’importanza della partecipazione deicittadini milanesi al voto. Il programma, inserito nel contesto dellaistituzionale di invito al voto per le prossime europee ‘Usa il tuo voto’, promossa dal Parlamento europeo, si chiama ‘Vivo ae voto l’Europa’. Il progetto è stato pensato con la volontà di contrastare l’astensionismo, aumentare la consapevolezza dei cittadini, informarli su come le politiche e le istituzioni europee incidono sulla vita di ogni giorno. Il ...