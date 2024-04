A che ora Cobolli-Nadal a Barcellona | programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel torneo di singolare dell’ATP 500 di2024 di tennis, domani, martedì 16 aprile, si completerà il primo turno e scatterà il secondo: tra i match dei trentaduesimi spicca il confronto tra l’azzurro Flavioe lo spagnolo Rafael, in tabellone con il ranking protetto. Il match sarà il quarto dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 16.00: prima dell’incontro disi disputeranno, nell’ordine, Grenier-Carballes Baena, Munar-Nishioka e Nakashima-Rublev. La diretta tv del torneo ATP 500 di2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 22.30, in alternanza con gli altri tornei) e Sky Sport Uno (dalle 10.00 alle 20.00, in alternanza con gli altri tornei), mentre la diretta ...