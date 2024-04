A Bari nessuna schiarita nel campo largo | sempre più vicino il voto da separati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’ipotesi più probabile, a questo punto, è di andare divisi alle elezioni comunali di. Pd e Movimento 5 Stelle non sembrano riuscire a trovare un accordo e ora potrebbero puntare su una convergenza solamente in una seconda fase, quella del ballottaggio. L’ultimo tentativo di mediazione, sul magistrato in pensione Nicola Colaianni, è fallito. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, tiene il punto sulla candidatura di Michele Laforgia. Anche se non esclude che qualcosa di diverso possa succedere nelle prossime ore. Dall’altra parte c’è la segretaria del Pd, Elly Schlein, che non replica ufficialmente ma parlando con i suoi attacca proprio Conte sostenendo che sia in cerca di una polemica contro i dem invece di attaccare la destra. Il tentativo di mediazione su Colaianni Il terzo nome, per ora, non si trova. L’ultimo chiamato in ballo è quello di ...