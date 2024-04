(Di lunedì 15 aprile 2024) Debutta il 28 aprile a Bergamo, al Teatro Serassi di Villa D’Almè, Alla ricerca dell’Uomo Ragno, il quasi-di Maurosulla storia degli 883 e del suo sodalizio con Max Pezzali, nato tra i banchi del liceo scientifico “Copernico” di Pavia. "L’ho concepito assieme a due fortissimi registi di videoclip e di teatro quali Stefano Salvati e Maurizio Colombi, che hanno dato forma alla mia gran voglia di divertirmi e raccontarmi" spiega, nato a Genova 55 anni fa, con repliche a pure a Melzo il 5 maggio, a Crema il 9, a Bollate il 18, a Firenze il 20, a Monza il 30. Se l’è spiegato il clamoroso ritorno degli 883, divenuti dopo trent’anni un gruppo da stadio? "Siamo stati degli extraterrestri, due banaloni di provincia, coi loro sogni e le loro ingenuità, in cui pian piano il pubblico s’è riconosciuto sempre di più. In ...

BERGAMO – Mauro Repetto , ideatore e co-fondatore degli 883, torna in Italia per il suo debutto in teatro con il nuovo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno” . L’anteprima nazionale del tour ... (lopinionista)

883 / Repetto musical: "È stata un’epopea da provinciali" - Il 28 aprile debutta a Bergamo il quasi-musical di Mauro Repetto su 883 e Max Pezzali. La storia del sodalizio nato tra i banchi del liceo scientifico di Pavia. Repliche in diverse città.quotidiano

Mauro Repetto, esordio a teatro con la storia degli 883: «Tante leggende su di me quando decisi di lasciare la band» - Repetto: in Alla ricerca dell'Uomo Ragno io e Max dialogheremo da giovani grazie all’AI. Per me lui è sempre stato un amico ...corriere

Max Pezzali canta Discoteche Abbandonate: "E' il racconto culturale di un'epoca" - Il nuovo singolo dell'artista pavese uscirà solo in radio e, con un video, su YouTube. E' un racconto per musica, parole, immagini e ricordi di una stagione che solo in anni recenti ha avuto il ...tg24.sky