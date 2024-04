883 Pezzali negli stadi | I nostri eredi? Forse i Pinguini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Via Cravos 2. A Pavia il cancello sprangato del “Celebrità”, tempio ad alto volume dell’epopea 883 trasformato oggi in parcheggio, sembra proteggere ancora i ricordi virati nostalgia di Max, che nel nuovo singolo Discoteche abbandonate in radio da oggi si lascia irretire proprio dal fascino disadorno di quegli ex paradisi tutti specchi, spigoli e luci stroboscopiche. "Pavia era una città delle due discoteche e 106 farmacie della canzone, ora sono rimaste solo le 106 farmacie" racconta lui strizzando l’occhio al testo di Con un deca passeggiando per la sua città natale. "Le due discoteche, il Doking e il Celebrità, erano luoghi dove noi ragazzi scoprivano l’altrove, una specie di danza del sole, di rituale di passaggio dall’adolescenza all’età adulta". Scritto con Jacopo Ettorre e Michele Canova, che ne cura pure la produzione, il nuovo singolo di ...