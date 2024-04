15enne festeggia il suo compleanno con un bagno al mare | ma annega e muore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una giornata di festa si è trasformata in un dramma a Tricase Porto, nella provincia di Lecce, dove un ragazzo di quindici anni ha perso la vita in un tragico incidente in. La vittima, un giovane originario della Costa d’Avorio e ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano, stava celebrando il suoinsieme ad altri ragazzi e operatori della comunità. Il gruppo aveva scelto la località Punta Cannone nel Salento per un pomeriggio di relax e divertimento, approfittando delle temperature estive atipiche per il periodo. Tuttavia, la gioia si è presto trasformata in orrore quando, dopo un tuffo innel pomeriggio di domenica 14 aprile, l’adolescente non è più riemerso. Subito, i suoi amici hanno lanciato l’allarme e una delle persone presenti è riuscita a riportare il ragazzo a riva. Nonostante ...