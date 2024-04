100 minuti | le anticipazioni sull’inchiesta di oggi | 15 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Stasera, lunedì 15, alle ore 21,20 su La7 va in onda 100, programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Due giornalisti e un film di inchiesta al centro di ogni puntata per svelare i lati oscuri del Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.“Anatomia di un truffatore” è il titolo della seconda inchiesta al centro di ‘100’, il nuovo programma di inchieste di La7 scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. “Anatomia di un truffatore” è la storia di un seduttore, di un uomo capace di convincere praticamente chiunque ad investire con lui. Un broker dalla vita dorata che frequentava i circoli giusti, aveva amici importanti e lavorava per grandi banche. La storia di Massimo Bochicchio è anche la storia dei tanti vip e ...