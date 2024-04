10 motivi per usare la niacinamide vitamina B3 | per una pelle effetto glow a tutte le età

(Di lunedì 15 aprile 2024) La(anche conosciuta comeB3) è una sostanza altamente benefica per la salute dell’epidermide. Dall’antiossidante alla sua capacità di regolare il sebo, i pro dell’uso topico sulla cute sono tanti. Ecco la top ten di validiper introdurla nella propria beauty routine in questo periodo di particolare stress

Donne che non vogliono diventare madri, l'influencer su TikTok: «Il mio decalogo sul perchè non voglio figli» - Figli No, grazie. Questa sembrerebbe la risposta più frequente data dal 21% delle donne tra i 18 e i 34 anni, secondo uno studio condotto dall'Istituto Toniolo. L'influencer famosa ...ilmessaggero

Amadeus: «Lasciare la Rai non è stata una scelta facile. Mai fatto richieste per favorire i miei familiari» - Alla fine è arrivata l'ufficialità. Dopo aver comunicato in mattinata al Dg Rossi la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, oggi pomeriggio Amadeus ...ilmessaggero