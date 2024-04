? LIVE! Atalanta-Verona 0-0 | inizia la partita

(Di lunedì 15 aprile 2024)0-0 Marcatori: –(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Kolasinac, Hateboer, Bakker, Adopo, Miranchuk, Lookman, El Bilal. All. Gasperini(4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Dani Silva; Suslov, Noslin, Lazovic; Bonazzoli. A disp. Perilli, Chiesa, Tchatchoua, Vinagre, Coppola, Charlys, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Henry, Cissé. All. Baroni Arbitro: Sacchi Ammoniti: – Espulsi: – Note: – La foto La Curva Nord ricorda con uno striscione Piermario Morosini, scomparso 12 anni fa

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Verona : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta e Verona si affrontano nel match valido per la ...

