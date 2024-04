Zendaya spiega le sue origini in un video | “Ne sono fiera”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 aprile 2024), al secoloMaree Stormeer Coleman, è nata nel 1996 in California da Kazembe Ajamu Coleman, dinigeriane, e Claire Stormeer, di ascendenza tedesco – scozzese. Il nome “” deriva da Tendai, che in lingua bantu significa “ringraziamento”. La giovane non ha mai rinnegato le proprie, partecipando addirittura nel 2015 a una campagna pubblicitaria, in occasione del mese per l’Immigrazione, con un filmato in cui, insieme ai suoi genitori, presentava al pubblico le proprie radici. All’interno del breve spot,analizza così la propria ascendenza mista: “Iomolto giovane, e considero molto importantere agli altri l’importanza di conoscere le proprie; io, letteralmente sin dalla ...