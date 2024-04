Zendaya in piazza Duomo per presentare il nuovo film di Luca Guadagnino - Milano, sfilata di stelle in centro per “Challengers”, la nuova pellicola del regista di “Chiamami col tuo nome” ...ilgiorno

Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Zendaya e Luca Zingaretti ospiti della puntata del 14 aprile - Il programma si presenta con la sua formula consolidata, ospiti di questa sera, Zendaya, Katalin Karikó e Luca Zingaretti. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa ...movieplayer

Che tempo che fa, chi sono gli ospiti della puntata di oggi - Che tempo che fa, chi sono gli ospiti della puntata di oggi(Adnkronos) – Va in onda dalle 20 oggi, domenica 14 aprile 2024, sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Li ...sulpanaro