Zendaya | il tennis conquista il grande schermo ma non solo

(Di domenica 14 aprile 2024) Di recente, la superstar planetariaha sfoggiato vari look ispirati proprio allo sport che fa da sfondo al suo ultimo film, Challengers. E che non smette di sedurre anche la moda, grazie a un'allure minimalista quanto sofisticata

Zendaya (e non solo) in piazza Duomo a Milano - Il film racconta infatti delle vicende di Tashi Duncan - interpretata proprio da Zendaya, una ex prodigio del tennis diventata allenatrice, sposata con Art Donaldson - l'attore Mike Faist, un ...milanotoday

Zendaya in piazza Duomo per presentare il nuovo film di Luca Guadagnino - Milano, sfilata di stelle in centro per “Challengers”, la nuova pellicola del regista di “Chiamami col tuo nome” ...ilgiorno

Zendaya ha trovato “rinfrescante e un po’ spaventoso” interpretare un’adulta in Challengers: “Sono sempre al liceo” - Zendaya ha trovato "rinfrescante e un po' spaventoso" interpretare un'adulta in Challengers: "Sono sempre al liceo" ...badtaste