WWE | Wrestlemania in chiaro su DMAX registra meno del 2% di share | il dato

(Di domenica 14 aprile 2024) Primi dati preliminari perXL in, su, a sette giorni dalla diretta USA. Con la pesante concorrenza dei programmi di Maria De Filippi, Amadeus ed anche della Sprint Race MotoGP, per quanto riguarda lo sport, andata in onda insu TV8, la Night 1 dello Showcase of Immortals si ferma all’1,6% dicon 188.000 spettatori che hanno seguito l’evento. Unche lascia però il tempo che trova, vista la concorrenza pesante del sabato sera e la distanza temporale dall’evento in sé, svoltosi una settimana fa in quel di Philadelphia. Stasera, ricordiamo, che verrà mandata in onda la Night 2, sempre in prima serata, con la consacrazione di Cody Rhodes divenuto, al termine del main event, Undisputed WWE Universal Champion.