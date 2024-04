Wta Stoccarda 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 15 aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di15. Come da tradizione un inizio soft per il torneo tedesco, chesolamente tre incontri per il suo day 1. Sul Centrale si affronteranno prima Paula Badosa e Diana Shnaider e a seguire Barbora Krejcikova e Veronika Kudermetova. Sul Court 1 toccherà invece a Sachia Vickery e alla bielorussa Sasnovich in uno scontro tra qualificate. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Ore 17:00 – Shnaider vs Badosa a seguire – Kudermetova vs Krejcikova COURT 1 2°match dalle 14:00 – Vickery vs Sasnovich SportFace.