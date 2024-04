WTA Barcellona | Gianluca Mager eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni

(Di domenica 14 aprile 2024) Si ferma nelil cammino dinell’ATP 500 di: l’azzurro viene battuto dall’argentino Marco Trungelliti, vittorioso per 6-3 6-1 in un’ora e sei minuti di gioco. Il sudamericano sfiderà nel primodel tabellone principale un altro qualificato, il croato Duje Ajdukovic. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi cinque giochi, poi nel sesto gamemanca due opportunità per allungare sul 4-2. Trungelliti si salva ai vantaggi e la partita cambia improvvisamente: con un parziale di dodici punti a quattro l’argentino strappa per due volte la battuta all’azzurro e va a chiudere sul 6-3 dopo 36 minuti. Nella seconda frazioneparte bene, ...

