Wrap dress | il ritorno dell’abito più versatile e amato di sempre

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilè un capo di abbigliamento femminile diventato nel corso degli anni un must have in fatto di moda. Caratterizzato da una silhouette fluida e avvolgente, questo abito ha infatti conquistato generazioni di donne grazie alla sua versatilità e capacità di valorizzare la figura. Scopriamo le origini, l’evoluzione e le diverse tipologie di modelli legati a un capo senza tempo e dallo stile unico e inconfondibile. Cos’è un? Ilè una tipologia di abito che si distingue principalmente per il design avvolgente e moderno: chiuso anteriormente attraverso un drappeggio, è solitamente accompagnato da un nastro o una cintura che si lega intorno alla vita per enfatizzarne proprio il particolare effetto incrociato. La caratteristica principale del ...

