WillChair Table | firmato Il Manifesto della Sinergia Multipla

(Di domenica 14 aprile 2024) Dialogare apertamente con il proprio medico è fondamentale, soprattutto per chi ha la sclerosi. Una comunicazione attiva con il neurologo sulle proprie aspettative di vita quotidiana e sugli eventuali sintomi può infatti aiutare ad aumentare la consapevolezza sull’evoluzionemalattia, a identificare le terapie più idonee e a migliorare la qualità delle cure. Proprio l’importanza di un percorso decisionale condiviso è stato il tema discusso durante l’evento, organizzato da Novartis in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi(AISM) e i rappresentanti dei sette Centri di riferimentosclerosiRegione Lazio. Nell’occasione, giovani neurologi e persone con la sclerosi ...

Sclerosi multipla. A Roma pazienti e medici firmano il patto in 10 punti per migliorare insieme il percorso di cura - Camillo-Forlanini e Coordinatore del Gruppo SIN per la Sclerosi Multipla, in occasione dell'evento The WillChair Table, organizzato da Novartis in collaborazione con AISM – Associazione Italiana ...quotidianosanita