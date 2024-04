West Ham-Fulham domenica 14 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 14 aprile 2024) IlHam si presenta dopo la sconfitta di Leverkusen che sarà difficile da rimontare mentre ilnon ha giocato in coppa, e questo è un vantaggio, ma viene da due sconfitte consecutive, contro il Nottingham Forest per 3-1 e il Newcastle, corsaro a Craven Cottage, precedute da un rocambolesco 3-3 in rimonta contro InfoBetting: Scommesse Sportive e