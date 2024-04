(Di domenica 14 aprile 2024) Prove d'in tutta Italia e boom di bagnanti in spiaggia in questo primodal sapore della bella stagione, con temperature vicine ai 30 gradi. DPugliaLiguria, d...

Le temperature se nel weekend toccheranno i 28-30 gradi nel corso della prossima settimana scenderanno fino a 15-16 gradi su gran parte del Centro-Nord, qualche grado in più soltanto al Sud (repubblica)

ANCONA Bel tempo su tutta la regione e valori termici in sensibile rialzo per il fine settimana, con temperature che nelle ore più calde saliranno ben oltre le medie del periodo sia nelle... (corriereadriatico)

“Aprile con l’ombrello” menzionava un vecchio proverbio: il cambiamento climatico lo ha reso antiquato e lo ha reso più che altro “pazzerello”, come era marzo. E questi giorni ne sono un emblema: ... (bergamonews)

Morto durante il primo bagno di stagione: malore fatale sulla spiaggia di Torre dei Corsari - Si tuffa in mare forse per una battuta di pesca, ma, colto da malore, riesce a raggiungere gli scogli e muore. È successo questa mattina a ...msn

Allerta meteo arancione: vento, pioggia e temperature in picchiata in Emilia Romagna - Dopo un Weekend all’insegna dell’estate dall’inizio della prossima settimana cambia completamente il tempo e torneranno il freddo e le precipitazioni: ecco le previsioni ...msn

Weekend d'estate, spiagge prese d'assalto: da Ostia alla Sardegna, è aprile ma sembra luglio - Prove d'estate in tutta Italia e boom di bagnanti in spiaggia in questo primo Weekend dal sapore della bella stagione, con temperature vicine ai 30 gradi. Dalla Puglia alla Liguria, ...leggo