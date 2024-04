Volley | Playoff Scudetto Superlega 2023 2024 | Monza centra una storica finale | Trento ko a gara-5

(Di domenica 14 aprile 2024)vince al tie-break sul campo die conquista una: l’Itas si arrende 2-3 (18-25, 22-25, 25-23, 26-24, 15-17) nella decisiva-5 della semideidelladimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli scendono in campo molto determinati e dominano le prime due frazioni di gioco contro una Itas che non riesce a carburare. La reazione della squadra di Fabio Soli, che fa saggiare il campo a Riccardo Sbertoli dopo un mese di stop causa infortunio, arriva nel terzo set. L’Itas sale di colpi e trascina gli avversari al tie-break, dove però sono proprio gli ospiti ad avere la meglio in un...

La DIRETTA testuale LIVE di Trento-Monza , gara-5 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Le due squadre tornano in campo per la resa dei conti: chi vince, ... (sportface)

