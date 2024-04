Volley | Playoff 5° posto Superlega 2023 2024 | Civitanova torna al successo | bene Piacenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024)a sorridere nella quarta giornata del girone dei5°delladimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, dopo le due nette sconfitte consecutive contro Padova e Verona,aldavanti al proprio pubblico battendo 3-0 (25-18, 25-19, 25-11) Cisternain appena un’ora e 12 minuti di gioco. Ottima distribuzione della Lube, che ha come migliore marcatore Adis Lagumdzija, autore di 6 punti, gli stessi di Michele Baranowicz, che non è riuscito però a scuotere gli uomini di Guillermo Falasca. Quartoconsecutivo invece per la Gas Sales Bluenergy, che vince con un secco 3-0 (25-20, ...