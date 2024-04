(Di domenica 14 aprile 2024)ha firmato una delle più surreali e incredibili della storia delitaliano. La compagine brianzola, quinta al termine della regular season, si è qualificata allamaschile. Lo ha fatto eliminando due delle società più grandi della pallavolo tricolore: Civitanova ai quarti diin semi, sempre in-5 e semprendo il palazzetto avversario nella decisiva bella di spareggio. I ragazzi di coach Massimo Eccheli erano sotto per 2-0 nella serie contro id’Italia, ma hanno continuato a crederci e sono riusciti a vincere tre partite consecutive contro la vincitrice della regular season e prossima finalista della Champions League (il 5 maggio contro i polacchi dello ...

La DIRETTA testuale LIVE di Trento-Monza , gara-5 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Le due squadre tornano in campo per la resa dei conti: chi vince, ... (sportface)

Inizia il conto alla rovescia per Perugia-Monza , gara-1 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, che hanno battuto Milano in ... (sportface)

Volley, Monza epocale: espugna Trento in gara-5, completa la rimonta da 0-2 e vola in finale scudetto! I Campioni abdicano - Monza ha firmato una delle più surreali e incredibili della storia del Volley italiano. La compagine brianzola, quinta al termine della regular season, si è qualificata alla finale scudetto maschile.oasport

L'Itas dice addio allo scudetto: Monza vince gara 5 al tie break - Non è bastato lo scatto d'orgoglio per tentare la rimonta: per la terza partita consecutiva l'Itas Trentino si piega a Monza e deve dire addio allo scudetto. 18-25, 22-25, 25-23, 26-24, 14-16 i ...rainews

Volley, sorpresa Monza: prima finale scudetto, eliminati al tie-break i campioni di Trento - La Vero Volley allenata da Eccheli completa la rimonta in semifinale da 0-2 andando a vincere a Trento. Ora la finale con Perugia ...repubblica