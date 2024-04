Volley | i campionati minori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) E’ della National Villa d’Oro, il botto più grosso, nella 22^ giornata deidi pallavolo: la formazione rossonera, in piena corsa per i playoff per la promozione in A3, era quella attesa al compito più difficile, dovendo andare a render visita ad una AMA S.Martino in Rio lanciatissima, reduce da otto vittorie consecutive. Nonostante una partenza in salita, la National riusciva a ribaltare la partita, trascinata dal solito Andreoli incontenibile, autore di 31 punti, per andare a vincere 3-1 (22/25 25/21 25/23 25/13), mantenendosi così in scia alla Kerakoll Sassuolo, che ha faticato un po’ per piegare la resistenza della Malagoli Tensped Spezzanese, battuta 3-0 (25/21 235/22 25/21). I ragazzi di Bosi hanno provato in tutti i modi a fermare i padroni di casa, ma non riescono a portare a casa neppure un set, lasciando i tre punti alla ...