Volley femminile B1 Jesi espugna Roma 0-3 e conquista il secondo posto

(Di domenica 14 aprile 2024) La Pieralisi si conferma e grazie anche al successo della Clementina 2020 sul Cesena per 3-1 conferma le speranze play off, 14 aprile 2024 – Vincono la Pieralisie la Clementina 2020 in casa contro l’Angelini Cesena. Con questi due contemporanei risultati il sestetto di Sabbatini sale alsempre più vicino alladei play off che serviranno per salire in A2. QUI PIERALISITre punti che fanno tanta classifica. La trasfertana porta bene alla Pieralisi. Le padrone di casa, a caccia di punti salvezza, hanno fatto di tutto per mettere in difficoltà lene nel primo set, spingendo al servizio (8-7) ma dovendo fare i conti con gli attacchi di Moretto e compagne (11-16) che hanno scavato un ...