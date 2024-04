Viti su Sassuolo Milan | «Siamo partiti molto forti»

(Di domenica 14 aprile 2024) Il giocatore neroverdeha parlato a DAZN durante l’intervallo di: tutte le dichiarazioni a fine primo tempo Il neroverdeha parlato all’intervallo dia DAZN commentando la prima frazione di gioco che vede la sua squadra in vantaggio per 2-1 sui rossoneri. Le parole sul primo tempo. PAROLE – «Sono una squadrassima, ciimposti

Il Bologna cala il poker e batte 4-2 in rimonta il Sassuolo, agganciando al quarto posto in classifica l'Atalanta, che domenica gioca in... (calciomercato)

Serie A: in campo Sassuolo-Milan 3-2 LIVE - Sassuolo-Milan 3-1! Rete di Laurienté. Recupero alto di Tressoldi, palla a Defrel che la gira subito in area per Laurienté. Il francese ha tempo e spazio per piazzare il destro alle spalle di ...ansa

Sassuolo-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match di Serie A! - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...ilmilanista

Sassuolo-Milan 2-1, pagelle e tabellino: i voti del primo tempo - Le pagelle e il tabellino del primo tempo di Sassuolo-Milan, i neroverdi sono in vantaggio 2-1 Un primo tempo terribile per il Milan a Reggio Emilia. In dieci minuti la squadra di Stefano Pioli è sott ...milanlive