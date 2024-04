Vis | altro passaggio salvezza fondamentale Contro il Perugia per scongiurare i playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) La Vis ha tre partite per. La prima si gioca oggi alle 20,45 al "Benelli",una big. Ildi promozione. Ilche arriva al "Benelli" è, per stessa ammissione di Stellone, "una squadra tosta, pericolosa sulle fasce, con giocatori importanti". Motivo per cui, ha ribadito il tecnico, "questa è una partita molto difficile per noi". Fin qui tutto o, quasi, scontato. Le novità però potrebbero venire dalla formazione: "Penso che sia arrivato il monmento di cambiare qualcosa in formazione". Come e cosa è difficile intuirlo, visto che la Vis si allena a porte chiuse. Ma considerando gli uomini (quasi) contati in difesa per l’assenza perdurante di Tonucci che potrebbe tornare disponibile per eventuali, e considerando anche che in attacco le ...