Virtus | la testa non è all’Eurolega | vittoria in rimonta con Cremona

(Di domenica 14 aprile 2024) Bologna, 14 aprile 2024 – Per una sera lasi lascia alle spalle l’Eurolega, riabbraccia il campionato e batte in93-85. In attesa di giocarsi tutto nel play-it di martedì sera a Istanbul con l’Efes, la formazione di Luca Banchi torna a sorridere battendo la Vanoli. A meno di 48 ore dalla sfida di Eurolega con il Baskonia e in attesa della sfida con i turchi, le V Nere tornano a battere un bel colpo in campionato. Superare, con quel che è stato e con quel che sarà non era e in effetti non è stato facile, ma va riconosciuto a Belinelli (21 punti e decisivo nella) e compagni di aver dato tutto quello che in questo momento la squadra è in grado di produrre. Impegno e dedizione, anche se la lucidità, inevitabile per quanto detto sopra, a tratti in effetti è mancata. ...