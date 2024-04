Virginia Mihajlovic | chi è il marito Alex Vogliacco | “Ho capito subito che era quello giusto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)è legata al, difensore in forza al Genoa: dalla loro unione nel 2021 è arrivata Violante., il primo incontro con ilLa figlia dell’indimenticato allenatore del Bologna sarà ospite oggi a Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk Silvia Toffanin. L’influencer ed il calciatore si incontrano per la prima volta nel 2017 a Torino come aveva raccontato in un precedente intervento nella trasmissione del weekend di Canale 5; “Lui aveva diciannove anni. Ci siamoinnamorati, io sono molto timida e molto selettiva. Con lui invece ero spigliata e contenta, così ho ...